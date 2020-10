Ha vinto il si e la democrazia 

È un risultato straordinario quello del referendum per il taglio dei parlamentari. Conferma ancora una volta che il MoVimento 5 Stelle è capace di interpretare la realtà in sintonia con il sentire della maggioranza degli italiani. E’ un risultato straordinario di partecipazione, in piena emergenza Covid, che riconosce il valore del referendum come strumento della democrazia.

È stato un Sì convinto per avere un Parlamento più efficiente, per tagliare i costi della politica e per rendere i parlamentari ancora più rappresentativi, perché sentano ancor di più la responsabilità di chi rappresentano, perché possano essere meglio controllati e diventare veri portavoce dei cittadini.

È anche grazie al lavoro svolto in questi anni dal MoVimento 5 Stelle per promuovere questa riforma che oggi è possibile far nascere un nuovo rapporto tra il Parlamento e i cittadini.

Ci auguriamo che la vittoria del si apra uno spazio di confronto sociale e politico che permetta una collaborazione leale tra quanti, sebbene divisi sul voto referendario, hanno a cuore la capacità del parlamento di rappresentare i territori e le diverse culture e minoranze del nostro paese.

Si dovrà quindi arrivare alla definizione di una nuova legge elettorale che permetta alle persone di scegliere chi mandare in Parlamento rendendo possibile una migliore rappresentanza.

Nelle prossime settimane il M5S porterà le proprie proposte di legge per la riforma elettorale in senso proporzionale sostenendo il superamento delle liste bloccate e l’estensione del voto per l’elezione dei senatori ai diciottenni.

Non ci fermeremo qui e, coerentemente con la nostra storia, andremo anche a lottare per tagliare gli stipendi dei parlamentari, cosa che abbiamo dimostrato di saper fare prima di tutto con i nostri portavoce nazionali e regionali, restituendo alla comunità ogni mese centinaia di migliaia di euro in tutta Italia.

Commenti