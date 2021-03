Gruppo Peila: una storia costruita sulla passione per il mondo dell’auto

Sono più di 50 anni che il Gruppo Peila viaggia con voi. Presente in Piemonte con due sedi a Carema (TO) e in Valle d’Aosta con la filiale di Quart (AO), nel corso degli anni con entusiasmo e nuove idee ha fatto passi da gigante: concessionaria ufficiale Suzuki dal 1989, oggi Peila è esclusivista di questo marchio per le zone del Canavese e della Valle d’Aosta. L’espansione del Gruppo Peila è stata costruita su un rapporto basato sulla fiducia reciproca con la clientela e sulla qualità dei servizi offerti. Denominatore comune delle tre sedi la loro specializzazione in ogni tipo di assistenza, con personale disponibile e qualificato e tanta voglia di continuare a crescere e rinnovarsi.

Vendita auto nuove e usate e servizi post-vendita: sono questi gli ingredienti per una ricetta perfetta, a dimostrazione della volontà di offrire un servizio completo e un’assistenza a 360°, dalla prima stretta di mano appena entrati in concessionaria alla consulenza d’acquisto, dalla prova su strada al ritiro della vettura, fino ai successivi controlli di manutenzione. Ciò che preme non è la sola vendita di autoveicoli (nuovi e usati), ma tutto quello che va dall’assistenza meccanica alla carrozzeria, dal soccorso stradale fino alla possibilità di concedere finanziamenti personalizzati. Merito di un’officina specializzata in grado di affrontare e risolvere qualsiasi problema si possa riscontrare su una vettura.

Valori come dinamismo, innovazione ed esperienza caratterizzano da sempre il team che il Gruppo Peila mette a disposizione alla propria clientela. E proprio perché il settore automobilistico ha esigenze di continua evoluzione, il Gruppo Peila è lieto di presentarvi i suoi punti di forza: una manodopera specializzata e in continuo aggiornamento, l’impiego di ricambi originali e delle più moderne tecnologie. Un impegno di qualità preso con passione ogni giorno, perché un cliente soddisfatto è la migliore pubblicità che si possa ottenere.

Una menzione speciale va fatta per il Centro Usato del Gruppo Peila, che offre una vasta esposizione di auto usate, aziendali e km0, tutte con 12 mesi di garanzia Usato Sicuro. Un usato selezionato, di qualità: più di 200 vetture esposte a Carema negli oltre 6mila metri quadri di salone coperto, come se si trattasse di automobili nuove, che prima di essere nuovamente esposte vengono sottoposte a numerosi controlli tecnici e di carrozzeria.

Negli showroom potete trovare i nuovi prodotti 2021, come la Suzuki ACROSS PLUG-IN: elettrica sempre, ibrida quando serve. Grazie ad un avanzato sistema ibrido plug-in, progettato per funzionare primariamente in modalità elettrica, e alla sua batteria da 18,1 kWh, ACROSS PLUG-IN riesce a percorrere fino a 98 km in città a zero emissioni (ciclo WLTP). A spingerla sono ben tre motori: due elettrici, sull’asse anteriore e su quello posteriore, rispettivamente da 182 e 54 cv, ai quali si affianca un efficiente 4 cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 185 cv. Per una potenza combinata massima di 306 cv.

Da non perdere anche la Suzuki Swace Hybrid: l’elegante e versatile Open Space di Suzuki, in cui puoi trovare tutto lo spazio di cui hai bisogno. Suzuki Swace Hybrid si presenta come una vettura sicura e tecnologica, dalle forme atletiche e dalle prestazioni eccellenti, grazie all’avanzata tecnologia Hybrid.

Notevoli sono le novità e le sorprese che vi aspettano: non perdete tempo approfitta degli incentivi statali fino al 31 di marzo, consulta il sito internet www.peila.it

Solo dal Gruppo Peila.

