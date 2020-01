GRUGLIASCO. All’alt tenta di travolgere gli agenti, Polizia cerca il fuggitivo

Ha tentato di investire due poliziotti che gli intimavano l’alt. Gli agenti hanno risposto sparando due colpi di pistola in direzione delle ruote dell’auto. E’ successo oggi pomeriggio a Grugliasco (Torino). L’uomo, alla guida di una Seat Ibiza, si è accorto degli agenti in borghese impegnati in un servizio antidroga e ha cercato di sottrarsi al controllo e di travolgerli con la macchina. Poi è fuggito. La polizia lo sta cercando a Torino e nei comuni della cintura. Durante l’operazione sono stati arrestati un italiano e un albanese sorpresi con 50 grammi di cocaina. Il complice è fuggito.

