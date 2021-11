GROSSO. Anche il piazzale davanti alla chiesa parrocchiale dei santi Stefano e Lorenzo è stato rivestito con cubetti di porfido come quelli già collocati in via Parrocchia e nelle altre vie del centro storico del paese.

I lavori di pavimentazione, realizzati nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, vanno a completare, con la bonifica del sito di fronte in cui sorgeva il vecchio fabbricato privato pericolante che è stato abbattuto nel 2019, la riqualificazione dell’area iniziata alcuni anni fa con la costruzione del nuovo sagrato della chiesa da parte della Parrocchia.