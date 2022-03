GROSSO. Del sindaco Lorenzo Spingore non c’è traccia. Solo la minoranza è riuscita ad avvistarlo all’ultimo consiglio comunale e conferma: era lui in carne ed ossa. Assieme alla sua Giunta ha informato il consiglio dell’accordo con altri comuni limitrofi per la realizzazione di lavori di manutenzione nel parcheggio di fronte al cimitero.

Ma nessun altro all’infuori della sua cerchia ne ha notizie. I giornalisti provano a chiamarlo ma lui è irraggiungibile. Il suo cellulare squilla a vuoto, e probabilmente l’ultima intervista che ha rilasciato risale all’età della pietra.

Ogni tanto si fa avanti il vicesindaco, Giuseppe [...]