GROSSO. Scrivere in rosa, al via il ciclo di incontri letterari

“Scrivere in rosa” è il titolo del nuovo ciclo di incontri letterari organizzati dagli Amici di Grosso 2009 che inizierà martedì 25 febbraio alle 19 in sala consiliare. Saranno infatti quattro donne le protagoniste di altrettanti appuntamenti. Ad inaugurarli sarà una new entry per il [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti