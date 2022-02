GROSSO. La scuola dell’infanzia Brachet ha celebrato SAN VALENTINO con i suoi piccoli alunni, e lo ha fatto preparando biscotti e leggendo libri. Tutto, dicono gli insegnanti, in nome dei buoni sentimenti.

Racconta così la giornata Barbara Busso, coordinatrice didattica: “Anche la scuola Brachet celebra la giornata dell’amore il 14 febbraio, San Valentino: è stata una giornata all insegna dei buoni sentimenti in ogni loro espressione, l’amicizia tra i bimbi, l’amore per la propria famiglia, il ricordo nostalgico dei nostri angeli in cielo e l’affetto nei confronti del proprio animaletto… Ovviamente non potevamo fare a meno [...]



