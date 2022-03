GROSSO. La scuola dell’infanzia Brachet è sempre attivissima quando si tratta di festeggiare ricorrenze importanti o divertenti ed educative per i suoi piccoli alunni. Quest’anno, come tutti gli anni, i bimbi si sono ritrovati per festeggiare il carnevale venerdì 25 febbraio.

Hanno indossato i loro costumi e si sono immedesimati in un personaggio, anche solo per un giorno. Così facendo hanno dato sfogo alla loro incredibile e inesauribile immaginazione, dando vita a luoghi fantastici popolati di supereroi e principesse.