GROSSO. La scuola dell’infanzia Brachet ha festeggiato la Liberazione dal nazifascismo. Queste le parole della coordinatrice didattica Barbara Busso: “Anche la scuola Brachet festeggia la festa della Liberazione dell’Italia, il 25 aprile, insieme a tutti i bimbi: dopo aver spiegato cosa significa la parola Libertà i bimbi ci hanno spiegato il loro concetto di “essere liberi”, come correre in un prato insieme al proprio cane, giocare a nascondino con papà o mangiare un gelato… tutte azioni che svolgiamo quotidianamente, che ormai per noi sono scontate ma che per qualcuno, ancora adesso, scontate non sono. Abbiamo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.