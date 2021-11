GROSSO. Domenica 28 novembre un evento natalizio tornerà finalmente ad animare il centro storico del paese dopo anni di assenza. Da quando si è sciolta la Pro loco, che organizzava il mercatino di Natale, più nessun evento ha creato l’atmosfera nel mese che precede le festività di fine anno ad eccezione del concerto di Natale della Filarmonica di Grosso che nel 2020 è saltato a causa del lockdown legato all’emergenza sanitaria.

«Ci saranno stand gastronomici e di hobbistica – spiega il vicesindaco Giuseppe Scomazzon che sta organizzando l’iniziativa con un’agenzia di eventi – per valorizzare il territorio. Speriamo in una bella giornata. Stiamo ancora definendo i dettagli che comunicheremo nei prossimi giorni».

L’esposizione sarà allestita dalle 9 del mattino fino alle 18 nella centrale piazza IV novembre. Quasi certa anche l’edizione 2021 del concerto di Natale della banda dopo l’anno di pausa forzata che ha penalizzato particolarmente i gruppi musicali.

Probabilmente la location non sarà come da tradizione la chiesa parrocchiale bensì un padiglione allestito per l’occasione in piazza IV novembre. «La chiesa di Grosso è troppo piccola – spiega il presidente Gianpiero Magnetti – con il distanziamento richiesto dai protocolli ci starebbero pochissimi spettatori, quindi stiamo attendendo la conferma dal Comune per il padiglione poi daremo inizio alle prove».

Commenti