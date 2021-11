GROSSO. Anche i bimbi della scuola d’infanzia Brachet hanno festeggiato due ricorrenze importanti: la Giornata internazionale dei diritti dei bambini istituita per il 20 novembre la festa del loro amico albero (21 novembre).

I piccoli alunni hanno celebrato la giornata dei diritti dei bambini con una canzoncina e tanti disegni in cui ognuno ha elencato ciò a cui non rinuncerebbe mai e che alcuni meno fortunati non hanno: una mamma e un papà, un posto bello in cui giocare, avere tanti amici, avere un dottore che ci guarisce quando stiamo male…