Dal 6 al 21 agosto ritorna il “Groscavallo Mountain Festival”: due settimane di appuntamenti centrate sulla vita e sulla cultura di montagna, tra spettacoli, camminate, libri e cultura, feste, buona tavola, attività artigianali e prodotti genuini, nella splendida cornice e nell’aria pura delle Alpi Graie in Val di Lanzo.

Il Festival giunge quest’anno alla quarta edizione e fa il suo ritorno dopo due anni di forzata sospensione dovuta al Covid. “Dopo la pandemia tante persone hanno riscoperto la montagna e la bellezza della sua natura incontaminata. Siamo molto contenti di poter offrire nuovamente quest’anno anche gli appuntamenti del Festival, tante occasioni per divertirsi e per conoscere la realtà alpina della nostra zona” commenta il sindaco di Groscavallo Giuseppe Giacomelli.

Il Groscavallo Mountain Festival ha infatti lo scopo di intrattenere, divertire, coinvolgere il pubblico, ma anche, o soprattutto, quello di far conoscere la montagna nei suoi vari aspetti. Si rivolge a villeggianti e residenti, come pure agli abitanti della pianura che – anche se molto spesso non lo sanno – possono raggiungere velocemente il Comune più alto della Val Grande di Lanzo un’ora di auto da Torino, poco più di mezz’ora da tante località limitrofe.

“La nostra montagna è protagonista, accogliente, viva e aperta al dialogo con la città” spiega l’assessore a Cultura e Turismo Maria Cristina Cerutti Dafarra “Nel Festival faremo sperimentare elementi di vita delle Terre Alte e avremo anche qualche ospite che arriva dalla pianura, ma tutti legati al territorio. Alcuni protagonisti di questa edizione tornano dopo il successo riscosso in anni scorsi e lo fanno con entusiasmo”.

La realtà delle “Terre Alte” presentata in questo Groscavallo Mountain Festival è vasta, forse più di quanto si potrebbe immaginare. Ci sono storie di grandi imprese alpinistiche, margari, ristoranti o B&B della zona, prodotti tipici, cibi genuini e tutto quanto tradizionalmente ci si aspetta dalla montagna. A questi si aggiungono altre esperienze locali: gruppi musicali delle valli, che esprimono le tipiche sonorità franco-provenzali oppure il rock; attori originari della zona o che da anni trascorrono a Groscavallo le vacanze; scrittori che villeggiano in valle o che proprio vi sono nati e risiedono; un’associazione del posto all’avanguardia nell’economia circolare. Tutte realtà che il Festival ha voluto riunire, consapevole del loro valore, e in alcuni casi della loro già acquisita notorietà, per presentarli al pubblico degli affezionati e di chi le scopre per la prima volta.

Sabato 6 Agosto

– Festa di Santo Spirito

Nell’omonimo borgo storico di Pialpetta. S. Messa ore 10,00 e successivo, tipico incanto. A cura della Pro Loco la preparazione di una deliziosa polentata, cui seguiranno canti e balli.

– La magna canta

Serata di musiche franco-provenzali. Il gruppo coinvolgerà tutti con ghironde, scacciapensieri e curende.

Ore 21.00, Palafestival

Domenica 7 Agosto

– Escursione guidata con degustazioni, con il CAI di Lanzo al Gias Alpetta (famiglia Tommasone). Ritrovo ore 8.30 in piazza a Pialpetta (necessaria la prenotazione al 348/7275655).

– Giornata di mobilità “Green”, organizzata a cura dell’Unione Montana Alpi Graie con KOM

Tours in e-bike di mezza giornata con istruttore al mattino e al pomeriggio.

– Marco Bova recita e commenta il canto III dell’Inferno dantesco

Ore 21.00, Palafestival

Lunedì 8 Agosto

– Nonni in servizio – Nonni sulle barricate

Nonno Luciano presenta il libro suo e di Nonno Giovanni Nonni in servizio attivo.

Ore 21, Palafestival

