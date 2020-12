GROSCAVALLO. Consegnati i doni a bimbi e anziani

Sabato 19 dicembre i volontari della Pro Loco, il sindaco Giuseppe Giacomelli, l’assessore Lorenzo Rapelli e la consigliera Katia Poma hanno distribuito i doni di natale per tutti gli anziani e bimbi del paese. Non potendo fare la tradizionale festa, l’amministrazione e la Pro loco [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti