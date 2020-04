GROSCAVALLO. 50 mascherine per i groscavallesi da Lou Sautaroc e Morus Onlus

Grazie alla collaborazione tra la Morus Onlus di Ceres e l’associazione Lou Sautaroc, a breve arriveranno a Groscavallo 50 mascherine.

«Non sono molte, ma abbiamo calcolato che ne arriverà una per nucleo familiare, che si vanno ad aggiungere alla fornitura del Comune – commenta Laura Rocchietti, presidente dell’associazione -. Sono un regalo, reso possibile da tante persone (Lou Sautaroc fa da tramite a un bel lavoro di squadra). Sono le stesse mascherine, in doppio strato di stoffa e in triplo strato di “tessuto non tessuto” nel mezzo, già in uso da una settimana dai residenti dei comuni di Mezzenile e di Ceres. Sono tutte già igienizzate, imbustate singolarmente una ad una. Sono lavabili e riutilizzabili più volte (ogni busta contiene anche un foglio illustrativo per il loro corretto utilizzo e lavaggio). Saliranno a Groscavallo (credeteci, non è stato facile organizzare il trasporto: è una vera e propria catena di solidarietà) grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile di Ceres, autorizzati per questo tipo di spostamento e trasporto. Saranno consegnate al Comune di Groscavallo, in Municipio, che si occuperà a sua volta della loro distribuzione ai singoli nuclei familiari, unitamente alle mascherine delle altre forniture comunali in arrivo in questi giorni. L’unione fa la forza. Sono, soprattutto, un piccolo regalo ai groscavallesi, per la Pasqua».

