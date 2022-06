A maggio del 2021 l’Alta Scuola Politecnica e la Fondazione Guelpa hanno lanciato il progetto GROMA per lo studio di piazza Ottinetti a Ivrea come polo culturale. Lo studio, coordinato da docenti del Politecnico di Milano e Torino, è seguito da un gruppo di studenti tra i migliori dei due Politecnici.

Ora lo studio del progetto GROMA è stato selezionato nell’ambito della Triennale di Architettura di Oslo 2022 come uno dei progetti, provenienti da tutto il mondo, meritevoli di pubblicazione nel catalogo ““Neighborhood Index”.

Il gruppo degli studenti ha risposto alla Open Call indetta dagli organizzatori, che chiedeva di rispondere al seguente quesito: “Mission Neighborhood – Come rafforziamo i luoghi della comunità e la cultura quotidiana nelle nostre città?” con buone pratiche progettuali in grado di rivitalizzare quartieri e attivare comunità.

A questo link è possibile visionare la scheda dello studio GROMA sul sito della Triennale di Oslo

Ricordiamo, a chi ci legge, che la candidatura, inviata dagli studenti del gruppo GROMA, rimanda ad uno stadio progettuale risalente a marzo 2022 (data ultima per l’invio del materiale), progetto evoluto col tempo e tuttora in divenire. Per conoscere gli ulteriori sviluppi del progetto e continuare a essere aggiornati sullo studio, si consiglia di seguire le pagine social di Facebook e Instagram @ivreastepbystep.

Su Youtube, al seguente link, si trova il breve video di presentazione dello studio GROMA che è stato allegato alla candidatura: https://youtu.be/xUCHQGrO3oA

Partecipate allo studio per il nuovo polo culturale di Ivrea compilando il questionario online. Si accede attraverso il Q-code riportato su manifesti e cartoline oppure al seguente link

Questionario

