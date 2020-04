Grissini stirati torinesi

I grissini torinesi, sono un prodotto gastronomico conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Stirandoli a mano hanno quel gusto croccante e particolare, ideali per uno snack salato o spuntino goloso. Un’idea da realizzare insieme ai i vostri bambini.

INGREDIENTI:

500g farina Manitoba

320ml acqua

40ml olio evo

1 cucchiaino di miele

3g lievito di birra

Semola di grano duro q.b.

10g sale fino

PROCEDIMENTO:

In una ciotola o in planetaria versare la farina e il miele. Incominciare ad impastare versando gradualmente l’acqua con il lievito sciolto. Dopo 5 minuti di lavorazione incorporare l’olio e il sale, continuare ad amalgamare. Far riposare l’impasto in frigo all’interno di un contenitore chiuso e lasciarlo lievitare per 12 ore circa. Trascorso il tempo di lievitazione, con l’aiuto di un tarocco tagliare l’impasto in tanti bastoncini e spolverizzateli con la semola. Con le mani unte d’olio, allungare i bastoncini fino a formare dei grissini. Adagiarli su una teglia e lasciarli lievitare per un’ora abbondante. Preriscaldare il forno e cuocere a 200° per circa 15 minuti, fino a quando saranno belli dorati.

Un dolce consiglio: immergeteli nel cioccolato fuso poi lasciateli raffreddare, diventeranno una golosa merenda.

