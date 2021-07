Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Sul green pass i Comuni stanno chiedendo tramite Uncem dei chiarimenti. È urgente capire come dovrà essere utilizzato e quali saranno le forme di controllo da mettere in atto. Ad esempio per manifestazioni fieristiche promosse dagli Enti locali, per le iniziative, per gli stessi locali pubblici. Ho chiesto oggi al Ministro Lamorgese di definire al più presto, con la Conferenza delle Regioni e Anci, una serie di regole che agevolino gli Enti locali. Molti stanno organizzando manifestazioni per le quali hanno bisogno di chiarezza. Al più presto dobbiamo avere regole e modalità di controllo”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

