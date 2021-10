Leggiamo sul sito del governo, in una risposta ad una faq, che i controlli devono essere organizzati nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021. Dunque al diavolo il “registro”.

“I datori di lavoro – si legge ancora – definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzata o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Ecco appunto il 20 %. Un 20% che sceglie il “responsabile” del procedimento. Una buona occasione per farsi fuori i “no-green pass” sindacalizzati e tenersi dentro i no-green pass di cui non si può proprio fare a meno Nella peggiore delle ipotesi, i primi saranno segnalati, i secondi no, non foss’altro che non si è chiesto loro nulla…. Nella stragrande maggioranza dei casi (ci possiamo giurare) le attività produttive non si fermeranno e si sceglierà costantemente il campione giusto… Insomma, ci siamo capiti…

Regole più stringenti potranno essere utilizzate dalle Pubbliche amministrazioni che aderiranno alla verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni attraverso la piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, sarà invece possibile l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

Da sottolineare che, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il green pass o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta anche lui assente ingiustificato.