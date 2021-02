Grazie vita!

Oggi è il mio compleanno. Il flusso di pensieri naviga nella mia mente, scrivo queste breve messaggio perché credo che ognuno di noi sia in grado di lasciare un messaggio, di regalare speranza e un poco di forza a chi magari in questo momento non ne ha abbastanza e si sente un po’ giù. Mi piacerebbe farvi arrivare un pensiero positivo, un pezzetto di me che riesca a strapparvi un sorriso. Vi scrivo perché è il modo di comunicare che preferisco, perché se è vero che con un amico puoi stare ore in silenzio a guardare il nulla è anche vero che stare in silenzio su di una pagina bianca non avrebbe molto senso. Gli anni passano, scorrono via, scandiscono il mio umano tempo. Ed ecco che arriva il 28 febbraio una data per me speciale, sempre la stessa, che ogni anno si ripete, non posso scordarmi di lei e lei non si scorda mai di me, il giorno del mio compleanno. Il termine compleanno indica l’anniversario della nascita. La sua origine risale da antiche usanze pagane, ma intesa come la festeggiamo noi, la ritroviamo nel lontano 1802 quando Johann Wolfgang von Goethe volle festeggiare il suo cinquantesimo compleanno con una grande festa. Oggi il mio compleanno marca inevitabilmente il mio rapporto con il tempo. Momento di riflessione per tirare le somme mantenendo il conto di quanti anni ho già vissuto. Durante l’anno non mi accorgo di come i giorni, mesi volano via e costruiscono i miei anni. Nel giorno del compleanno tutto è molto più chiaro! La gioia nel festeggiare la mia nascita è più presente nell’infanzia e dura al massimo fino all’adolescenza, poi tutto cambia. personalmente non sorvolo mai sull’anniversario della mia nascita, mi sembra un modo puerile di beffeggiare il tempo. Ci sono persone che proprio non riescono a festeggiare, non lo trovano utile, importante, essenziale. Peccato. Perché il giorno del compleanno, oggi è il mio, è l’anniversario della mia nascita e anche di tanti amici che conosco, un dono meraviglioso che la vita mi sta facendo, e ogni giorno in più è un dono prezioso. Oggi accoglierò con gratitudine e con gioia sincera tutti gli auguri, tutti i pensieri che mi scaldano il cuore, pensando al tempo che scorre, ma io custodisco nel mio animo i ricordi migliori e tutte le mie esperienze che mi hanno permesso di evolvermi e di maturare. Oggi festeggio una meta che ho raggiunto, pensando alla fortuna di esistere e di festeggiare in salute il mio compleanno. Se penso al tempo trascorso, apprezzo con tutto il cuore, tutte le volte che sono caduto e mi sono rialzato, tutte le volte che ho asciugato in silenzio le mie lacrime e tutte le volte che ho gioito quando sono riuscito a scovare il buono in ogni cosa. Penso che non sono gli anni a determinare il valore della mia vita, ma l’intensità e l’amore per ciò che faccio e per quello che riesco a donare agli altri. Questo è poi la gioia che provo per festeggiare ogni giorno anche il più piccolo traguardo. Nella vita più che gli anni contano le piccole felicità che mi illuminano nel mio quotidiano cammino. Sempre con la gioia nel cuore per ogni mio presente, apprezzando il passato e costruendo il mio futuro. Grazie a chi mi sta intorno, a quelle persone vicine e lontane che rendono ogni giorno la mia vita un po’ più speciale. E come sempre grazie ad ognuno di Voi, per tutto. Grazie vita!

Cuorgnè- Favria 28.02.1958/2021 Giorgio Cortese

La Terra mi ha fatto fare un altro giro intorno al Sole. E la linfa vitale ha creato un nuovo anello alla pianta della mia vita. Osservo con piacere che sono sempre più uguale a me stesso. E sempre più diverso. Grazie a tutti di tutto. Ricambio di cuore i vostri cari auguri di compleanno. Buona vita.

