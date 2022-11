Antonio Falvo va in pensione. Chi è costui, potrebbero pensare alcuni… Per dissipare ogni dubbio proviamo ad iniziare l’articolo in questo modo: “Il cantoniere Tony va in pensione ed ora potrà godersi uno strameritato riposo”, come hanno postato molti alladiesi su Facebook, in risposta ad un post del primo cittadino di Aglié Marco Succio. Ora sì che è tutto chiaro!

Tony, come viene da sempre chiamato in paese, è lo storico cantoniere del Comune di Agliè, “uno dei pilastri del Comune; una persona che ha sempre dato anima e corpo nel suo lavoro”, spiega il sindaco Succio. “Tony, per trent’anni, è stato l’operaio comunale che si è occupato della manutenzione a 360° per il nostro Comune – racconta Marco Succio – E’ sempre stato estremamente professionale, competente e disponibile. Lui ha sempre dato molto di più rispetto alle aspettative che si potrebbero avere in merito alla tipologia di attività che svolgeva. Questo suo modo di essere – sottolinea il primo cittadino – gli ha fatto conquistare la fiducia di noi tutti, come quella delle amministrazioni precedenti”.

Commosso, Marco Succio nell’esprimere affetto e apprezzamento per il prezioso collaboratore, rinnova a Tony i ringraziamenti e l’augurio di un felice pensionamento: “Un sentito e doveroso ringraziamento da parte mia e da parte di tutta l’Amministrazione comunale, delle associazioni territoriali e dell’intera comunità alladiese. Un ringraziamento per tutto quello che ha dato, per aver lavorato non solo per lo stipendio ma con passione e per la gratificazione di far qualcosa di bello e importante per il territorio. Lo ricorderemo tutti con estremo affetto”, conclude il sindaco.

Chi sostituirà Tony? “Vi è un bando di mobilità volontaria per la ricerca di una figura analoga” spiega il sindaco di Aglié, il quale con profonda commozione e tristezza ricorda: “Purtroppo nel corso del 2022 abbiamo avuto un avvicendamento di due cantonieri. Il 21 febbraio scorso, purtroppo, in un brutto incidente stradale è venuto a mancare Giacomo Meneghetti, l’altro cantoniere che lavorava con Tony; anche lui sarebbe andato in pensione ad aprile”, sottolinea mestamente il sindaco che continua: “Adesso stiamo per prenderne un altro”.

“Siamo molto felici per Tony”, riprende a spiegare Marco Succio, “ma ripartire senza la sua figura, senza la sua memoria storica, sarà dura. Questo periodo rappresenta un momento di discontinuità importante, al quale cercheremo, in ogni caso, di sopperire al meglio”, precisa il primo cittadino che conclude: “Tony si è già reso disponibile a titolo volontario per darci una mano in questo delicato passaggio, qualora se ne dovesse presentare la necessità

