Grazie donne.

Grazie alle donne che combattono ogni giorno una battaglia nel quotidiano, tra lavoro, mariti e figli. Alle donne che sono state trucidate, calpestata, violentate, derise. Grazie alle donne che ogni giorno si alzano e senza pretese di ovazioni, mandano avanti la casa, i figli, la famiglia. Grazie a Voi donne che non avete bisogno di sentirvi donne l’8 marzo andando a balli e spogliarelli. Grazie alle donne emancipate che devono ancora combattere e che ogni giorno per affermare i loro diritti e che ci insegnano a noi maschi tanto. Oggi come tutti gli altri giorni, dico: Grazie!

Favria, 7.03.2020 Giorgio Cortese

Ogni anno mi domando cosa serve a certi uomini festeggiarvi un giorno, se poi non sanno dirvi grazie tutta la vita?

