Grazie donatori di sangue!

La giornata mondiale del donatore di sangue è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 14 giugno è stato scelto in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, nel 1900, e co-scopritore del fattore Rh. Grazie donatori di sangue! In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue voglio dire grazie ai donatori di sangue e non solo del gruppo di Favria del quale mi onoro di essere presidente pro tempore ma a tutti i donatori, Avis, Fidas, Frates e di tutte le altre associazioni che costituiscono in Italia l’arcipelago di viva solidarietà. Grazie donatori per il vostro impegno quotidiano perché riuscite a contribuire in modo significativo all’autosufficienza di sangue ed emocomponenti in modo da soddisfare le necessità di quanti ogni giorno necessitano di terapie trasfusionali. Grazie di cuore, siete eroi del quotidiano, eroi senza divisa se non quella di avere un grande cuore. Grazie di cuore!

Favria, 14.06.2020 Giorgio Cortese

Nella vita non esiste la perfezione, al di fuori dell’istante, viviamo adesso e non aspettiamo il domani.

Commenti