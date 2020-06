Grazie del Tuo aiuto.

Sentiamo parlare spesso del 5 per mille, ma non tutti gli italiani ne comprendono appieno il significato tanto meno dell’importanza che ha per il sostegno alle No-profit come alla Fidas ADSP Odv, Associazione Donatori Sangue Piemonte – Via M.Ponza, 2 10121 Torino (TO). Che cos’è il 5 per mille? Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF, pari, appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come la Fidas ADSP Odv, Associazione Donatori Sangue Piemonte, che svolge una attività di volontariato socialmente utile. Non è una donazione, non si può detrarre dalle tasse, ma non comporta neppure oneri aggiuntivi, in pratica non costa nulla, in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IRPEF. Quindi il contribuente la paga comunque e il poter decidere a chi destinare è molto utile. Istituito nel 2006 in forma sperimentale, il 5 per mille è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per aiutarci a fare del bene, bene. Il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi è invitato a esprimere anche la propria preferenza sul cosiddetto 8 per mille dell’IRPEF, ossia sulla possibilità che lo Stato devolva l’8 per mille dell’intero gettito fiscale a una confessione religiosa di sua scelta. La scelta può essere operata tra Stato, Chiesa Cattolica, Chiesa Avventista del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia, Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Luterana in Italia, Comunità Ebraiche Italiane, Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa Apostolica, Diocesi Ortodossa Italiana, Unione Cristiana Evangelica Battista. Sulla base delle scelte operate dai contribuenti sono poi effettuati gli opportuni calcoli per attribuire a ciascun soggetto la relativa quota di gettito sulla base delle percentuali ottenute. È molto importante non confondere il 5 per mille con l’8 per mille: si tratta di due misure diverse e non alternative l’una all’altra. Come devolvere il 5 per mille Il cittadino può aderire al 5 per mille inserendo il codice fiscale dell’ente. In caso di mancata indicazione della destinazione del proprio 5 per mille, questo resterà allo Stato. Per devolvere il 5 per mille puoi farlo firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato…”; – indica il codice fiscale di Fidas ADSP Odv Associazione Donatori Sangue Piemonte C.F: 80090270010. Grazie del Tuo aiuto!

Favria, 8.06.2020 Giorgio Cortese

Anche se in questa vita sono solo di passaggio, è comunque e sempre un bel viaggio.

