Grazie Alpini!

Gli Alpini del Nord-Ovest si sono ritrovati domenica 6 ottobre a Savona e lungo le vie di Savona, insomma un tripudio di penne nere nella città ligure con gli alpini delle 25 sezioni della Val’Aosta, Piemonte, Liguria e Francia, oltre a familiari e accompagnatori. Purtroppo per motivi familiare non ho potuto partecipare all’Aduna dell’intersezionale alpina di Savona. Scrivo queste righe con grande amarezza per non aver potuto vivere delle sane ed intense emozioni di trovarmi anche io li con gli amici alpini e simpatizzanti del Gruppo di Favria. Ringrazio la tecnologia che ha permesso agli amici commilitoni di Favria e della IX zona della sezione di Torino, di avermi mandato video del sabato sera e foto dell’adunata. Questo mi fa riflettere che nella vita essere Alpino e sentirsi alpino la differenza è abissale o forse quasi inesistente! L’Alpino, questa figura mitica, è diversa per ognuno di noi, anche a seconda dello stato d’animo. Oggigiorno l’immaginario collettivo tende spesso a riconoscere l’alpino nella cartolina in bianco e nero, dove l’uomo e il suo fedele mulo si arrampicano su per la vetta, immagine affascinante che traccia la filosofia di vita degli Alpini basata sul dovere e sull’onore. Sono emozioni difficili da scrivere da casa, ma dalle foto e video mi vengono trasmesse tramite Giovanni, Martino e Sergio le emozioni della musica delle fanfare alpine il sabato sera, dei cori delle canzoni alpine e dell’Inno. Sono emozioni che che provocano una piacevole sensazione che corre lungo la schiena. Ma poi ci sono le emozioni di colori tra le penne nere delle varie sezioni intervenute e poi quella arancione delle squadre dell’antincendio boschivo e dei volontari di Protezione Civile. Vedere la foto di amici che portano lo striscione della IX zona della sezione di Torino mi fanno capire ancora una volta che il valore degli Alpini va al di là dell’essere una parte dell’esercito. Gli Alpini da sempre sono in mezzo alla gente, insieme a chi ha bisogno. Grazie Alpini per quello che avete fatto, quello che state facendo anche con questi raduni che ci fanno sentire parte di tutti gli Italiani apportando come valore aggiunto il nostro dna costituito da pazienza, sacrificio, lavoro, la generosità, altruismo e lo splendido legame degli alpini con il territorio, semplicemente Grazie!

Favria, 23.10.2019 Giorgio Cortese

La storia è simile al mito di Sisifo, ogni generazione ricomincia daccapo

