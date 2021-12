Grazie a tutti e Auguri di Buone Feste!

Cari concittadini, e soci della varie associazioni favriesi,

Vi scrivo in questo clima di feste natalizie per augurarVi il meglio e per ringraziarVi.

Come Vostro concittadino e presidente di una Associazione di Favria Vi voglio ringraziare per l’impegno che tutti i giorni riponete per mettere in pratica i Vostri personali talenti, superando gli steccati ideologici perché per andare avanti dobbiamo essere uniti per rendere migliore Favria.

Buon Natale a tutti Voi, in primis a diversamente giovani, gli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita, poi ai giovani che sono la nostra più grande ricchezza, affinché abbiano occhi attenti e cuori aperti ad accogliere solo esempi positivi e costruttivi per il loro futuro.

Buona Natale a tutti l’augurio che le prossime festività possano accompagnarci lungo tutto il corso del nuovo anno rendendoci più forti e uniti per superare tutte le difficoltà anche economiche legate a questa pandemia, che non ci deve fare chiudere in noi stessi ma aprire i nostri cuori per farci riscoprire il valore umano della socialità e di stare assieme.

Buona Natale, con l’auspicio che questo messaggio augurale sia un’iniezione di fiducia e di speranza. Perdurando la pandemia le festività natalizie giungono al termine di un periodo di tensione, preoccupazione e incertezza.

Attraverso gli auguri che ci si scambiano, speriamo sempre che qualcosa migliori per noi e per le persone a noi care.

Ed è proprio in quest’ottica di sguardo fiducioso al domani che mi auguro che il Santo Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.

Buon Natale e rinnovo gli Auguri a tutte le persone che compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla, a coloro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine.

I miei vogliono essere degli auguri diversi perché intrisi di riconoscenza e gratitudine a tutti Voi per quello che fate.

Tantissimi auguri a voi e ai vostri cari di un Natale gioioso e ricco di belle sorprese.

Buon Natale, con l’augurio che la luce del Salvatore illumini le vostre famiglie e risplenda nelle vostre case per tutto il 2022.

Buon Natale e Felice anno nuovo!

Favria, 22.12.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di buon Natale! Felice mercoledì.

