Grazie a tutti.

Voglio ringraziare i volontari di protezione civile per l’impegno profuso in questi mesi difficili e tragici della pandemia da coronavirus che si sono occupati di assicurare ogni giorno la consegna di generi alimentari e medicinali alle tante persone in condizioni di fragilità del nostro territorio. Grazie per il vostro spirito di servizio e senso civico, oltre che profondo altruismo. Grazie ai medici, infermieri, operatori sanitari, amministratori dei presidi ospedalieri e farmacisti, operatori ecologici, responsabili e amministratori della cosa pubblica; forze dell’ordine e militari di ogni grado, agricoltori; lavoratori che garantiscono lo svolgimento della corretta e ordinata vita civile e sociale. Grazie a tutti religiosi per la presenza. Un grazie a tutte le attività commerciali che stanno riaprendo, coraggio non siete soli. Grazie a tutti, ma proprio a tutti.

Favria, 12.06.2020 Giorgio Cortese

Odo nell’aria quel profumo di gioia quando incontro delle persone positive che mi sanno parlare colme di speranza.

