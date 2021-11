Lo scorso Settembre durante un incontro tra Cristina Ghiringhello, prima Imprenditrice della Gentilezza e Direttrice di Confindustria Canavese e Luca Nardi, Coordinatore del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) per conto dall’Associazione di Promozione Sociale Cor et Amor che ha sede nell’eporediese (TO) era emerso come l’identità del Piemonte è spesso condizionata dal luogo comune:”Piemontese Falso e Cortese”. Questo retaggio culturale incide quindi in modo spesso inconsapevole sia sui cittadini che sull’immagine stessa della comunità regionale. Per questa ragione in quell’occasione è stata generata l’idea di un’iniziativa volta a modificare questo luogo comune con un concetto opposto, quello della gentilezza, coinvolgendo i Comuni e i cittadini Piemontesi nel perseguire insieme tale risultato. È nata così la Giornata Regionale del “PIEMONTE GENTILE E CORTESE – grassie d’tut”. Con il termine gentile si intende fare riferimento alle pratiche di gentilezza che vengono messe in atto dai cittadini a beneficio della propria comunità locale, mentre la cortesia viene espressa attraverso la gratitudine nei loro confronti (riconoscenza) con il sottotitolo grassie d’tut (rimarcando con il dialetto la tradizione piemontese).

La Giornata Regionale del “PIEMONTE GENTILE E CORTESE – grassie d’tut”, é patrocinata della Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dall’Anci Piemonte e dell’Ordine dei Giornalisti regionale, è un’iniziativa semplice, ma dall’alto valore culturale e sociale. Il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza sosterrà la coordinazione e l’attuazione dell’iniziativa, forte della propria missione di “costruire pratiche gentili per accrescere il benessere della comunità, mettendo al centro i bambini, affinché la gentilezza diventi un’abitudine sociale diffusa” e dell’esperienza maturata con la generazione e la diffusione dell’Assessorato alla Gentilezza, delle Panchine Viola, dei Giochi della Gentilezza e di alcune Giornate Nazionali dedicate; fornendo gratuitamente ai Comuni Piemontesi gli strumenti utili per l’attuazione della Giornata.

Concretamente la Giornata Regionale del “PIEMONTE GENTILE E CORTESE – grassie d’tut” sarà il 4 Dicembre 2021, ma a seconda delle esigenze dei Comuni potrà svolgersi anche il 3 e il 5. In quell’occasione i Comuni Piemontesi, attraverso i Sindaci, o loro rappresentanti, riconosceranno l’attestato di gratitudine “grassie d’tut”, ai cittadini e alle associazioni che nel 2021 hanno messo in atto gesti, o pratiche di gentilezza a beneficio della comunità locale. Un riconoscimento di gratitudine speciale sarà previsto per coloro che hanno attuato pratiche gentili a beneficio dei bambini e dei giovani, il futuro della comunità. Il simbolo della Giornata é la montagna tangram che ben identifica il Piemonte. “Con questa Giornata sarà data attenzione ai buoni esempi di gentilezza di cui il Piemonte e i Piemontesi sono portatori, contribuendo così a modificare quel luogo comune che penalizza ingiustamente l’intera comunità regionale” conclude l’imprenditrice della Gentilezza Cristina Ghiringhello.

