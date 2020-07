granita al caffè con panna montata

Un freschissimo dolce a base di caffè ideale per l’estate. Aggiungete un tocco di panna montata e sarà ancora più buona. Consumatela a colazione con una “brioscia siciliana”, a merenda o per una pausa caffè diversa dal solito. Semplice, veloce ed economica, non è richiesta la gelatiera ma solamente il freezer di casa.

Ingredienti:

600 ml acqua

70g zucchero

250 ml caffè espresso

panna montata q.b.

Procedimento:

In un pentolino, far fondere a fuoco tenue acqua e zucchero. Quando lo sciroppo sarà pronto, unire il caffè e lasciare raffredare il tutto a temperatura ambiente. Se non possedete una gelatiera, trasferire il composto in congelatore all’interno di una vaschetta. Appena il composto incomincia a gelare, staccare dai bordi le parti indurite, poi mescolare bene con un cucchiaio. Rimettere in freezer e di tanto in tanto mescolare fino a ottenere una granita omogenea e cremosa. Quando sarà pronta, servitela in coppe da gelato e decoratela con panna montata.

