Grandi Speranze

Vi narro del giorno felice, quando mi sono ritrovato a leggere Grandi Speranze alla veneranda età di 63 anni. Di Dickens avevo letto: Le avventure di Oliver Twist , David Copperfield, Canto di Natale, apprezzandoli come libri ricchi di insegnamenti. Ero perplesso nel leggerlo perchè temevo di non riuscire ad apprezzarlo. E’ un romanzo che, fin dalle sue primissime battute, trascina in un mondo potentemente intriso di epoca vittoriana. E lo fa attraverso il suo protagonista principale, nonchè narratore delle vicende in prima persona: Philip Pirrip, per tutti Pip, orfano allevato, dalla manesca, sorella maggiore e dal cognato, inizierà un viaggio che è la sintesi di tutti i romanzi di formazione, trascinando i lettori del 1860 e ammettiamolo, anche quelli moderni in una trama che non nasconde temi di rilevanza universale e di impatto emotivo molo moderno. La storia si fa infatti ricca di sentimentalismi, le sorprese mantengono alta l’attenzione e alcuni dei personaggi immaginati e regalati da Dickens attraversano senza tempo gli anni, dal fabbro Joe, il mio personaggio preferito in assoluto, un uomo così buono e semplice e onesto e saggio da farmi quasi vergognare, della a tragica storia di Miss Havisham. Non vi farò di dirvi quale sia, c’è moltissima poesia intrecciata a furore, vendetta, passione, speranza: Grandi speranze, appunto. In questo romanzo le apparenze dei personaggi a volte ingannano, può sembrare che le classi sociali o l’aspetto delle persone definiscano anche il loro carattere, erroneamente. In questo caso il benefattore di Pip è inizialmente descritto come orribile e infrequentabile, uno di cui vergognarsi, per poi scoprire che è solo una persona dal cuore buono, che non ha avuto una vita fortunata. Nonostante sia un classico scritto nel 1860, il libro è scorrevole e piacevole. A tratti ho avuto delle difficoltà a capire i dialoghi, soprattutto quelli di persone che si sforzavano di parlar bene pur non avendone le capacità, ma per il resto, quando era Pip a raccontare la storia a parole sue, era tutto molto comprensibile.

Favria, 4.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. O silenzioso mite mattino d’ottobre, le foglie son mature per cadere e il vento appena ne avrà forza le spazzerà via tutte.

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

