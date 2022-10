Aumentano ogni giorno di più le adesioni alla grande manifestazione per la pace a Roma, prevista per il 5 novembre.

«L’Italia, l’Unione Europea e gli Stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco» spiegano i promotori. «Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare urgentemente una Conferenza Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso».

Questo è il cuore della piattaforma “Europe for Peace” che ha indetto la manifestazione nazionale e che in questo mese ha raccolto una marea di sigle del mondo associativo, cattolico e laico. L’appello per la pace è stato tradotto in diverse lingue, nella convinzione che la partita per la tregua si giochi innanzitutto sul grande tavolo dell’Europa.

La manifestazione ha una chiara matrice apartitica: non saranno esibite bandiere di parte.

Le richieste sono note: fermare le armi subito e dare ascolto alla voce unitaria dei cittadini che chiede alle istituzioni italiane, europee ed internazionali di operare per giungere ad una vera conferenza multilaterale di pace.

Che l’evento di sabato 5 novembre sia la tappa-chiave di un percorso in atto da tempo, lo confermano i numeri di tutto rispetto delle iniziative lanciate dallo stesso cartello di “Europe for Peace” nel fine settimana scorso. Tra il 21 e il 23 ottobre, oltre 30mila persone hanno sfilato in più di 100 città italiane, da Torino a Milano, fino a Palermo, Napoli, Bari, Firenze, Bologna, Roma.

Anche Ivrea, sabato 22 ottobre scorso, aderendo all’appello lanciato da “Europe for Peace”, molte centinaia di persone hanno sfilato dal piazzale della Stazione percorrendo corso Nigra, corso Re Umberto, piazza Balla, via Palestro per giungere in piazza Ferruccio Nazionale, di fronte al Palazzo del Comune.

La tradizionale attenzione dei cittadini di Ivrea ai temi della pace ha trovato ancora una volta una forte adesione raccogliendo molti gruppi, associazioni, partiti, semplici cittadini e giovani in una colorata manifestazione.

È forte la coscienza e la grande preoccupazione del mondo pacifista per la minaccia nucleare che incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli Stati e dei popoli fermare questa follia. L’umanità ed il pianeta non vogliono che le contese si risolvano con i conflitti armati.

Gli organizzatori hanno confermato gli orari della giornata: il ritrovo dei partecipanti è previsto per il 5 novembre alle ore 12 in Piazza della Repubblica, con partenza del corteo alla volta di piazza San Giovanni in Laterano per le ore 13. Attorno alle 15 inizieranno gli interventi dal palco. Ad alternarsi davanti alla folla saranno rappresentanti delle organizzazioni promotrici, mentre sono attese anche molte testimonianze da tutto il mondo.

Da Ivrea non è previsto alcuna partenza organizzata di pullman o treni.

Da Torino, organizzata da Acli Torino, Arci Torino, CGIL Torino, Coordinamento AGiTE, Unione Inquilini, Libera e Acmos è prevista la partenza di pullman alle ore 00.00 (mezzanotte del 4 novembre) da Porta Susa lato corso Bolzano. Partenza da Roma per le ore 18.00 con rientro a Torino previsto per le 2.00.

Quota di adesione 20€.

È possibile scegliere anche il treno, partenza alle ore 6.25 da Torino Porta Nuova. Ritorno alle ore 20.05 da Roma Termini. Quota di adesione 50€.

Info per pagamenti e prenotazioni entro il 2 novembre: segreteria@arcitorino.it | torino@acli.it | info@agite-to.org | ramona.boglino@acmos.net | torino@unioneinquilini.it.

È possibile prenotare anche attraverso un bonifico bancario a questo IBAN IT83M0100501001000000017481 intestato ad ACLI Torino. Per concludere la prenotazione è necessario inviare ricevuta del pagamento a torino@acli.it entro il 2 novembre, indicando per ogni partecipante Nome, Cognome, recapito telefonico ed indirizzo mail.

Anche il M5S ha organizzato un servizio di pullman da Torino, con partenza h22.00 del 4 Novembre da Porta Susa, arrivo a Roma indicativamente h8.00. Ripartenza da Roma il 5 Novembre h 19.00 con arrivo a Torino indicativamente h6.00. il costo è di 25 euro a persona. Per confermare l’adesione sarà necessario compilare il seguente form e seguire le istruzioni al suo interno..

