E’ iniziata domenica scorsa 11 luglio, la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale. I banchetti, dove è possibile sottoscrivere l’iniziativa, sono stati organizzati dall’Associazione Luca Coscioni, dal PSI sezione di Venaria e da Possibile, la formazione politica nata dalla scissione dell’ala civatiana del PD. “Nella mattinata di domenica, dalle 9 alle 13, sono già state raccolte più di 100 firme” dichiara soddisfatto il segretario locale del PSI, Antonio Terrameo “E saremo presenti con altri banchetti nelle prossime settimane”. Infatti, sarà possibile firmare la petizione referendaria anche sabato 17 luglio dalle 9 alle 13 e venerdì 23 luglio dalle 21 alle 24, sempre in Piazza Vittorio Veneto a Venaria. Nel caso in cui fossero raccolte 500 mila firme entro il 30 settembre 2021, sarà organizzato un referendum per chiamare i cittadini ad esprimersi sull’articolo 579 del codice penale, che punisce tutti coloro che cagionano morte consenzientemente, al pari di un omicidio.

