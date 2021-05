Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Grandalbero e Bellachioma

C’era una volta nel bosco della Favriasca un Pioppo Nero come i segreti dell’oscura notte, che s’ergeva elegante e maestoso tra il Saggio Frassino, il vecchio Olmo, il cugino Ontano Nero e ai suoi figli Salice Bianco e Salice Rosso. Messer Pioppo Nero chiamato Grandalbero. Non era l’albero più imponente del bosco ma sicuramente aveva un suo particolare fascino con una chioma ovale, verdissima e ricolma di foglie lunghe e strette, che creavano un immenso gioco di luci e di riflessi. La chioma di Grandalbero in autunno conquistava tutte le sfumature del rosso e dell’oro e per questo era corteggiato da tutte le pioppelle del bosco, cosi si chiamavano i pioppi femmina nel popolo degli alberi. Grandalbero era orgoglioso della sua capigliatura costantemente scossa dal vento, sia dai leggeri refoli o durante i violenti temporali. Quando veniva scosso dal vento pareva che dalla sua chioma si generasse una sinfonia di note che si irradiava nel bosco, come un canto di fate. Grandalbero si ergeva al limite della chiara radura con il suo abito nerastro, possente e tenace come un guerriero. La sua chioma racchiudeva tantissimi nidi di uccelli piccoli, vivaci che scrutavano il cielo dai rami che si ergevano dal tronco diritto e nodoso, dalla corteccia fessurata e stanca. Un giorno Grandalbero pensò che voleva girare il mondo, o meglio il bosco, stanco della bella radura luminosa dove abitava da tempo. Pensava spesso che avrebbe potuto conoscere altri luoghi, altri alberi e fiori profumati. Era attratto dalla bellezza delle maestose querce, la sapienza delle antiche sequoie, la gioiosa freschezza dei tigli. Voleva vedere il tramonto del sole in altri luoghi, ma finchè restava fermo con le sue possenti radici, non si sarebbe spostato da una zolla. Come ogni anno Grandalbero mostrava la sua splendida fioritura espandendo il suo intenso profumo, finché un bel giorno i suoi frutti furono maturi, e da essi fuoriuscirono tanti piccoli semini piumosi come cotone che il vento portò molto lontano. Uno di questi andò a posarsi su una splendida pioppella chiamata Bellachioma. Bellachioma con un canto che solo gli alberi sanno cantare chiamò a se Grandalbero. Allora Grandalbero ruppe gli indugi, meglio ruppe le zolle di terra vicino alle radici, ne ruppe qualcuna ed estrasse le sue possenti gambe dalla zolla, andando verso l’ignoto, verso il canto di Bellachioma. Ogni tanto si bagnava nelle acque di un ramo della roggia che scorreva pigramente nel bosco e si fermava a far riposare la sua immensa fatica. Un giorno arrivo al bordo di una radura con uno stagno, detta radura del Sambuco. Grandalbero ebbe davanti a sé uno spettacolo che le accese subito il cuore un germano reale e un martin pescatore volarono intorno a lui e le mostrarono la strada per proseguire il viaggio. Grandalbero si congedò dagli altri amici conosciuti durante il cammino, signor Rospetto e madama Raganella. Proseguì il suo viaggio ed incontrò due Ontani neri, messer Sambuco e sorridente Frassino. Dalle loro fronde s‘alzò un canto di merli e cardellini ed un picchio che, smise per un attimo di cercare insetti e gli sorrise. Un grazioso Olmo campestre si levò gentilmente il cappello e tutto il sottobosco si fece avanti ricco delle sue fioriture: biancospino, frangola, corniolo, nocciolo, prugnolo, ligustro, sanguinello, fusaggine e luppolo. Il viaggio proseguì in un clima di festa e l’allegra compagnia si spinse avanti fino al tramonto. La giornata volgeva al calere del sole sorse una Luna rossa. Grandalbero fu sedotto da tanta bellezza e restò a contemplare la scena prima d’abbandonarsi al sonno e ai sogni della notte. Durante la notte mentre dormiva aveva l’impressione che tutti il popolo degli elfi saliva sui suoi rami coccolandolo tutto. Al suo risveglio Grandalbero non trovò più nessuno, o meglio solo una lepre che era pronta a indicarle il cammino. La guardò con i suoi occhietti curiosi e iniziò una veloce corsa. Grandalbero dovette districarsi tra le piante, attraversare campi di fiori, e guadare i rami della roggia, attraversare dei verdi prati. La sua marcia proseguì per tre giorni e tre notti e la terza notte raggiunse una radura illuminata dal cielo stellato. Era piacevole il bagliore di tutti quei puntini e il suo cuore fu colmo di desideri. Non era più ansioso di arrivare a destinazione, ma voleva assaporare ogni momento del viaggio. Nella notte attraversò un muro luminoso formato da tante piccole lucciole e all’alba si trovò finalmente proprio vicino a Bellachioma con la gioia nel cuore l’aveva trovata. Ma la cosa piacevole erano stati i tanti interessanti incontri, che sono i lati positivi della vita. Era stato accolto con gentilezza dalle Betulle, dalla tristezza dei Salici, dalla precisione dei Cipressi, dalla possanza dei Faggi e dalla sicurezza dei Frassini. I fiori incontrati durante il viaggio le avevano raccontarono i segreti dei loro colori inondandola della loro fragranza. Le lumachine che s’affrettavano verso uno stagno le mostrarono splendide Ninfe intente a filare e tessere i destini degli uomini, deliziose Silfidi avvolte in vesti argentate tra i cespugli di rose bianche e Ondine danzanti sul far della sera o alle prime luci dell’alba. La lentezza del suo passo le consentiva di osservare quel mondo invisibile che spesso sfugge ai sensi distratti. Sfidò le tortore che svolazzavano in aria festose. Gli animali lo guidarono: l’ermellino bianco nelle strade più fredde, gli scoiattolini nelle radure del bosco, i lupi attraverso la selve più intricate. Tutto lo rendeva felice facendole pian piano sentire quella terra che nutriva le sue radici. Oltre ad aver incontrato Bellachioma il viaggio le aveva donato conoscenza e aperto nuovi orizzonti.

