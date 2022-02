SAN SEBASTIANO DA PO. Domenica 6 marzo la società ANCORA di frazione Saronsella organizza la gran fagiolata di Carnevale. A partire dalle ore 12 avverrà la tradizionale distribuzione di fagioli, e non solo, presso la sede della società in via Demetrio Cosola. Ci sarà la possibilità d’asporto o di consumare in loco, il tutto ad offerta libera.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di San Sebastiano da Po e si terrà nel rispetto delle norme anti-covid. L’accesso ai locali è consentito solo ai muniti di green pass rafforzato.

