Gran Buiì!

Il bollito misto piemontese è una portata unica quanto infinita: in un vassoio al caldo sono servite tutte le carni da affettare e condire con le salse. Prima di continuare raccomando di presentarvi a tavola ben vuoti, riposati e ben disposti senza fare calcoli di tempo e neanche di calorie, la dieta quel giorno la buttate via! Nel gran buiì, bollito misto, Per cominciare, che sia bue grasso di razza fassona piemontese, poi il numero sette ricorre spesso nel bollito. Sono sette i tagli di carne, sette le aggiunte, sette le salse ed infine sette le verdure. La carne che andiamo a mangiare è stata cotta direttamente nel brodo bollente, mantenendo così i sapori intatti. È un piatto magico dove si ripete il sette, numero perfetto del Gran Buiì, il bollito misto. Sette devono essere i tagli canonici tirati su col forchettone dal brodo bollente: tenerone, muscolo, scaramella, biancostato, cappello da prete, stinco, punta di petto. Sette i cosiddetti accessori: rollata, coda, zampino, lingua, testina, gallina, cotechino. Infine sette sono le salse, due tipi di bagnetto verde, rustico e ricco, bagnetto rosso, salsa d’àvie, miele e nocciole tritate, cugnà, mostarda d’uva, cren il rafano, senape gialla. Con il termine scaramella di carne si intende un taglio particolare e forse poco conosciuto ricavato dal torace del bue, nello specifico si tratta di quella parte intercostale che, trovandosi tra il dorso e il petto della pancia, include i muscoli intercostali. Sento che continuando a riempirmi presto raggiungerò i miei avi lassù nei Campi Elisi, ma insisto ad assaggiare tutto, ne vale la pena. Detto in questo modo parrebbe una sciocchezza, ma è uno dei piatti più ricchi e complessi da realizzare della cucina italiana. Infine seguo il consiglio di un caro amico buongustaio di mordere piccolo nel pane e grosso nella carne, perché così è un mangiare da signori. A questo punto buon appetito.

Favria, 12.12.2021 Giorgio Cortese

