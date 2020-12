Google Maps opzione bicicletta

Google, dal 10 dicembre, ha installato l’opzione bicicletta su Google Maps anche per l’Italia. In altri paesi esisteva già da anni, ora l’abbiamo a disposizione anche noi. Dovremo provarla per capire come funziona, quali sono i parametri che utilizzerà. Ti fa fare strada o predilige le ciclabili, conosce i sentieri o vale solo per la città? Ho provato ad impostarla, un tragitto dalla Ciclofficina della Ri-Ciclistica al ponte Vittorio Emanuele III di San Mauro. Te lo fa fare su strada, altre applicazioni avrebbero indicato la ciclabile che tutti conosciamo e facciamo. Mah, da capire. L’avete già usata? Avete commenti e consigli?

giannifina

Commenti