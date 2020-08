GOLF. Tutti in corsa per un posto in finale nel Vivigolf Tour 2020

Dopo la disputa delle prime sei tappe, sono state pubblicate le classifiche provvisorie del circuito amatoriale Vivigolf Tour 2020. L’appuntamento sui green è fissato per la giornata di domenica 30 agosto al Golf Club Margara, ma in attesa della ripresa delle ostilità andiamo a dare uno sguardo alla situazione del ranking, categoria per categoria. In prima, guidano la graduatoria con, rispettivamente, 145 e 144 punti Tanio Tomasi ed Enrico Petruzzelli, entrambi già qualificati per la finale nazionale del 23 ottobre al Golf Club Margherita al pari di Alberto Riva. Alle loro spalle il terzetto a quota 135 punti formato da Simone Bressan, Luca Pistono e Luigi Fiorino, seguito ad una sola lunghezza da Gian Luca Spagnuolo (134). Ben posizionati in ottica finale anche Alessio Cavagnero con 132 punti e Luca Guarnero con 128 punti, mentre momentaneamente staccherebbero il pass per l’appuntamento conclusivo del Vivigolf Tour 2020 Vincenzo Pagliero (113), Stefano Vittone (88), Marta Puppi (73) e Massimo Pissinis (68).

Spostando l’attenzione sulla seconda categoria, già qualificato per la finale Gregorio Tocco, mentre ai primi posti della classifica compaiono Claudio Russi con 149 punti, Emanuele Giacosa con 133 punti e Flavio Audino con 127 punti. A seguire Silvia Vagnone (125), Luca Zambelli (124), Giovanni Bona (118), Giovanni Marten Perolino (113), Roberto Frola (111), Sergio Palisciano (109) ed Ezio Dagna (108). Momentaneamente fuori dall’elenco dei qualificati, ma pronti ad approfittare del passo falso dei predecessori, Andrea Russi e Michele Delle Cave, entrambi con 106 punti.

In terza categoria, sono già sicuri di calcare i green del Golf Club Margherita il giorno della finale il leader della classifica, Stefano Gilardi, e Ferruccio Casassa. In ottima posizione Andrea Veglia (133), Guido Gabetto (121), Mauro Panier (114) e Fabrizio Zorzi (112). In corsa per un posto in finale anche Daniele Rubello (102), Alessandra Boccalatte (98), Claudia Gravela (83), Silvano Rissio (81), Manuel Ferrandi (71) e Vito Di Dia (59), mentre Paolo Fantino e Gabriele Santolin, con rispettivamente 56 e 53 punti, puntano a scalzare qualche golfista dalla zona qualificazione.

Si ricorda infine che accedono alla finale del 23 ottobre prossimo i vincitori delle 3 categorie e il primo lordo di ogni gara, oltre ai primi 30 giocatori del ranking (10 per categoria), dato dalla somma dei migliori risultati stableford ottenuti nelle gare del circuito.

