La tappa infrasettimanale disputata giovedì 17 settembre al Golf Club La Margherita di Poirino, circolo che il 20 giugno scorso ha ospitato la gara inaugurale del Vivigolf Tour 2020 e il prossimo 23 ottobre aprirà i battenti per l’attesissima finale nazionale, permette all’avvincente circuito golfistico amatoriale piemontese di raggiungere la doppia cifra. Il decimo appuntamento stagionale, organizzato grazie al supporto degli sponsor Starbucks e Credit Oro, è stato baciato dal sole caldo di settembre e ha visto alcuni protagonisti mettersi in bella mostra sui green, conquistando così il lasciapassare per il gran finale del Vivigolf Tour.

A fine giornata, la tradizionale cerimonia di premiazione è stata condotta da Simone Bressan, presidente del Golf Club Settimo, partner di Vivigolf, e da Mauro Broggi, il nuovo segretario sportivo del Golf Club La Margherita, che ha fatto gli onori di casa. Per il circolo settimese di strada Cebrosa, quattro i golfisti andati a premio. In seconda categoria, primo netto Giovanni Marten Perolino con 37 punti stableford, mentre in terza categoria Mauro Panier Suffat si è assicurato il secondo netto con 32 punti. Premi speciali andati invece a Silvia Maria Vagnone, prima Lady con 28 punti, e ad Alessandro Ricaldone, primo Senior con 35 punti.

Sabato 26 settembre, l’undicesima e terz’ultima tappa andrà in scena al Golf Club Cavaglià. Le classifiche delle tre categorie si stanno via via delineando, ma c’è ancora tempo per scalare la graduatoria e assicurarsi la possibilità di gareggiare in finale.

