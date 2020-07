Il secondo appuntamento stagionale ha visto il Vivigolf Tour 2020 far tappa sabato 27 giugno al Golf Club Cherasco, gara resa possibile grazie anche al supporto degli sponsor Caffè Vergnano e Credit Oro, oltre che dello sponsor tecnico Settimo Fitting Center. I 100 giocatori che hanno risposto presente hanno giocato le 18 buche previste sotto un sole caldissimo per tutto il giorno, tranne gli ultimi partenti, che nel tardo pomeriggio hanno dovuto fare i conti con un’acquazzone che si è abbattuto sul circolo situato nel cuore delle Langhe.

Per il Golf Club Settimo, a premio sul percorso del Golf Club Cherasco il solito Luca Zambelli, terzo classificato di seconda categoria con 37 punti stableford, e Luigi Fiorino, primo Seniores con 37 punti e vincitore del Nearest to the pin maschile alla Buca 5.

Giovedì 2 luglio, appuntamento al Royal Park I Roveri di Fiano per il terzo atto del partecipatissimo circuito amatoriale. Al calar del sole, tutti al Golf Club Settimo per la festa sociale organizzata nell’ampia corte del Ristorante L’Ultimo Borgo. Durante la serata verranno premiati i vincitori della gara che si svolgerà lo stesso giorno presso il Royal Park I Roveri. Una giornata da vivere tutta d’un fiato!

