Le poco rassicuranti nuvole scure della prima mattinata di sabato 20 giugno non hanno minimamente rovinato la prima tappa del Vivigolf Tour 2020, disputata sui green del Golf Club La Margherita e sponsorizzata da Vidamatik e Tuttocapsule. Ben 126 i partenti, un numero sicuramente incoraggiante considerato il lungo stop dell’attività dovuto al Covid-19. L’entusiasmo contagioso dei golfisti, tutti sorridenti e felici di poter tornare a gareggiare in quello che per loro è molto più di un semplice sport, è stato accompagnato durante tutto l’arco della giornata da un bellissimo sole, che ha reso questa ripartenza la migliore possibile. Inizialmente, infatti, il Vivigolf Tour 2020 sarebbe dovuto iniziare domenica 15 marzo al Golf Club Margara, con presentazione ufficiale programmata per sabato 7 marzo al Torino Outlet Village, ma a pochi giorni dall’evento tutto venne annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati mesi lunghi quelli vissuti lontano dai campi di golf, ma da lunedì 18 maggio la Federazione Italiana Golf ha autorizzato la ripresa, inizialmente solo della pratica golfistica e da pochi giorni anche delle gare.

Tornando alla tappa d’apertura del Vivigolf Tour 2020 al Golf Club La Margherita, da sottolineare le buone prove dei soci del Golf Club Settimo, il circolo organizzatore, che hanno occupato posizioni di tutto rispetto. A premio sono infatti andati il solito Luca Pistono, secondo netto in prima categoria con 40 punti stableford, così come Alessio Cavagnero e Luca Zambelli, rispettivamente secondo e terzo netto in seconda categoria con 38 e 37 punti. In terza categoria, infine, vittoria settimese con Gabriele Moro, primo classificato con uno score di 41 punti stableford, e terza piazza occupata da Andrea Veglia con 39 punti.

D’ora in avanti, il Vivigolf Tour 2020 procederà a ritmo serrato per recuperare il tempo perduto. Sabato 27 giugno si torna nuovamente sul green al Golf Club Cherasco per la seconda tappa: se ne vedranno delle belle!

Commenti