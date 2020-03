Manca poco all’inizio del Circuito Vivigolf 2020, previsto per la giornata di domenica 15 marzo sui green del Golf Club Margara, e gli appassionati sono pronti per la presentazione ufficiale, programmata per sabato 7 marzo. Il Torino Outlet Village di Settimo Torinese, a partire dalle ore 11, ospiterà una giornata interamente dedicata al Circuito Vivigolf 2020 e al mondo del golf. Fino alla ore 18 si potrà provare questa affascinante disciplina sportiva, mentre alle ore 16 si potrà assistere alla spettacolare gara di putting green per golfisti. Alle ore 17, il momento clou della presentazione del Circuito Vivigolf 2020, seguito da uno sfiziosi aperitivo.

Un’imperdibile giornata quella organizzata per conoscere meglio l’offerta del Circuito Vivigolf 2020, scoprire i tantissimi negozi del Torino Outlet Village ed i buoni sconto ad essi dedicati, oltre che usufruire di sconti speciali per provare il golf con i maestri della PGAI, l’Associazione Italiana Professionisti del Golf.

Si ricorda che il Circuito Vivigolf 2020 si articolerà fino al mese di ottobre in 22 gare nei migliori campi da golf del Piemonte e non solo, sconfinando in Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, per poi concludersi con la finale nazionale del 23 ottobre al Golf Club Margherita. Divertimento e spettacolo garantiti!

