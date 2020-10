Per una giornata, tutte le preoccupazioni e le incertezze di questi tempi sono state accantonate. Venerdì 23 ottobre, al Golf Club La Margherita di Poirino, si è pensato solamente a giocare al golf in ottima compagnia e l’occasione era delle migliori. In programma [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti