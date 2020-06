E’ stata annullata la stagione del Mackenzie Tour – Canada, che fa parte del gruppo dei circuiti gestiti dal PGA Tour, a causa dell’emergenza coronavirus.

“Siamo in un clima di grande incertezza e considerate le restrizioni al confine e la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi viene dall’estero sarebbe stato obiettivamente impossibile giocare questa estate” ha detto Scott Pritchard, Executive Director del Mackenzie Tour. “Tenendo presente – ha proseguito – che dovevamo salvaguardare la sicurezza delle comunità ove operiamo, nonché il benessere di giocatori, sponsor, comitati organizzatori, volontari e personale dei campi da golf, non abbiamo potuto prendere una decisione diversa. In tal modo i membri del tour potranno eventualmente sfruttare altre opportunità di gioco qualora si presentino loro”.

Il circuito di golf stava attraversando un buon momento di crescita sottolineato dalle tredici gare in programma, il numero più alto nelle otto annate gestite dal PGA Tour. Per quanto riguarda la stagione 2021 è stato stabilito che lo status dei giocatori si baserà sull’ordine di merito del 2019 con ‘carta’ per i primi 60 in graduatoria, lasciapassare che avranno anche coloro che hanno superato la Qualifying School 2020.

