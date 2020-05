Al Golf Club Settimo è finalmente tornato il sorriso. Da lunedì 18 maggio ha riaperto il campo pratica e sono tornati sui green i golfisti. Stesso discorso vale per il campo di padel, anche se qui non sono ammesse le sfide in doppio. Il presidente Simone Bressan può finalmente sfoggiare un bel sorriso: “Si può giocare e praticare il golf e questo è ciò che più conta in questo momento. E’ vero, non sono ancora ammesse le gare, ma il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Golf sta continuando a dialogare con l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca affinché si possa riprendere al più presto: alla fine nel golf disputare una gara è identico a fare un giro di campo e la nostra speranza è che la situazione si sblocchi già nella prima metà del mese di giugno. Il 15 marzo scorso al Golf Club Margara sarebbe dovuto iniziare il Circuito Vivigolf 2020 da noi organizzato e ora possiamo sperare davvero di partire, magari già dalla gara di domenica 7 giugno al Golf Club Le Fronde o da quella di sabato 20 giugno al Golf Club La Margherita”.

Bressan e lo staff del Golf Club Settimo nei giorni che hanno preceduto la riapertura si sono dati un gran da fare: “Abbiamo dovuto adeguare

il nostro circolo alle norme in vigore e al protocollo, portando a 3 metri una dall’altra le postazioni del campo pratica, sanificando le palline, i cestini e i gettoni, installando i divisori in plexiglass in segreteria, chiudendo provvisoriamente gli spogliatoi, contingentando gli ingressi e istruendo i maestri a far lezione con i guanti e le mascherine. Il Protocollo del Politecnico di Torino sulla ripartenza dello sport ha indicato il golf come una disciplina sportiva a rischio zero e non vediamo l’ora di poter riprendere a pieno regime anche con le gare”.