Golda Meir

Golda Meir il 7 marzo 1969 Golda Meir è eletta Primo Ministro di Israele, la prima donna a ricoprire tale carica nel giovane Stato. Nonostante che il suo governo sia destinato essere di transizione e di unità nazionale, la Meir si ritrova ben presto ad affrontare alcune tra le maggiori crisi della storia di Israele: l’attendato di Monaco e la guerra del Yom Kippur. Golda Meir venne definita, raccogliendo una battuta in voga nell’allora giovanissimo Stato di Israele, come il solo vero uomo d’Israele». Oggi suonerebbe come battutaccia sessista, ma nei ‘ 50, epoca in cui di donne ministro ce n’erano pochine e di donne premier non ce n’erano mai state, suonava come un complimento più che meritato. Questa sera ore 21,00 sulle pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo – monologo di Golda Meir – attrice Silvia Leone – brano musicale “Hava Nagila” eseguito da Maria Ruggiero – luogo di ripresa: Sala Consiliare del Comune di Favria.

Favria 5.03.2021 Giorgio Cortese

La donna è il cuore e il fiore della vita e senza il loro sorriso il mondo sarebbe eternamente buio.

