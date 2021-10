Gògo!

Gogo era una voce diffusa in Alto Canavese, in Valperga ed altre contrade, per indicare una persona sciocca, un babbeo. La parola viene presa in prestito dal lemma francese gògo, personaggio credulone presente nel romanzo Robert Macaire, un personaggio immaginario legato al romanticismo francese, che rappresenta il bandito, l’uomo d’affari senza scrupoli. Inventato intorno al 1823 da Antier Lemaitre nel 1834, è ricorrente in alcune opere teatrali, romantiche. Cosi viene descritto nelle commedie del tempo. La popolarità di questo dramma tragico-burlesco è stata tale da ispirare Frédérick Lemaître a sviluppare i due tipi di banditi di Bertrand e Robert Macaire, ea dare loro una vera commedia dei costumi come ambientazione. Si mise al lavoro e scrisse con Benjamin Antier e Saint-Amand, i suoi due naturali collaboratori, l’opera di Robert Macaire, un’opera in quattro atti e sei tableaux che, dopo alcuni colpi di scena, fu rappresentata alle Folies-Dramatiques il 14 giugno 1834. Il successo fu colossale e fece la fortuna del regista Mourier. Il protagonista così viene descritto: “Macaire stava fissando sfacciatamente Bertrand con il suo cappotto grigio, con tasche sproporzionatamente lunghe, entrambe le mani incrociate sulla manica dell’ombrello. Macaire in piedi immobile, il suo cappello senza fondo di lato, il suo cappotto verde buttato indietro, i suoi pantaloni rossi tutti rattoppati, la sua benda nera sugli occhi, il suo frustino di pizzo e le sue scarpe da ballo.” La parola gòg deriva dal lemma gober con il raddoppiamento della sillaba iniziale, pare che gober derivi dalla parola gògo per dare l’epiteto offensivo di cattivo mulo mulo, in Liguria in alcuni paesi compare la parola gògo dal simile significato. Tornando al personaggio di questa commedia, il pubblico francese del tempo provava il malsano gusto di deride tutto e tutti, di non credere nella virtù, di ridere del vizio e di vedere nient’altro che uno “scherzo”. sentimenti generosi, acclamando questo questo sfacciato e vizioso beffardo protagonista con la sua spalla L’Auberge des Adrets diventa una sorta di cornice elastica, uno scenario compiaciuto in cui si rinnovano ogni giorno le improvvisazioni più mozzafiato in base ai fatti di cronaca. I due mascalzoni vivevano dei successi attingendo dall’attualità. Alla domanda sulla loro professione, ad esempio, la loro scelta è dipesa dall’evento di ieri. Robert Macaire divenne aeronauta e maestro nell’arte di “rimuovere” palloncini o, il giorno dopo un furto dalla collezione numismatica della Biblioteca Reale, “curatore di medaglie”. Ogni teatro voleva avere il suo Robert Macaire: uno dava La Fille di Robert Macaire, un altro Le Fils di Robert Macaire, un terzo Le Cousin di Robert Macaire. Il governo finì per vietare questi spettacoli in cui il pubblico, soprattutto quello popolari, provava un piacere eccessivo che lo preoccupava. Una sera in cui Frédérick Lemaître aveva interpretato il ruolo di Re Luigi Filippo per interpretare il personaggio di Robert Macaire, la polizia intervenne nel fermare le rappresentazioni. Ma il personaggio era talmente popolare che fu ripreso alcuni anni dopo da Philipon, che ispirò alla matita di Daumier una serie di litografie che rappresentavano Robert Macaire in tutti i tipi di situazioni sociali. Robert Macaire e Bertrand sono costumi che compaiono tra i personaggi tipici del Carnevale di Parigi del 1830. Il Robert-Macaire era il nome dato in passato a una danza audace, una varietà di cancan. Troviamo Robert Macaire nel 1945 in Les Enfants du paradis, il film di Marcel Carné in cui Frédérick Lemaître, interpretato da Pierre Brasseur, recita la commedia L’Auberge des Adrets. Questo personaggio ha ispirato l’autore di fumetti fiammingo Willy Vandersteen per la serie Robert e Bertrand, pubblicata dal 1972 al 1992 e numerosi film.

Favria, 24.10.2021 Giorgio Cortese

