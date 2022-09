Dopo due anni di cure e riabilitazione è tornato a volare libero in Val Pellice, dove nel giugno del 2020 i carabinieri forestali lo avevano recuperato stremato e in pessime condizioni, presumibilmente dopo essere stato colpito per errore da un cacciatore. Una storia a lieto fine quella di Godric, il grifone dal nome Potteriano, che è stato salvato dagli esperti del Canc, il Centro Animali Non Convenzionali convenzionato con la Città metropolitana di Torino e che fa capo alla Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università.

Il rapace ferito era stato avvistato da due cittadini di Torre Pellice che avevano allertato i militari dell’Arma, ma non avendo un anello di riconoscimento o un microchip legato a un piano di ripopolamento, era stato difficile capire se vivesse in Val Pellice o fosse arrivato da un’altra vallata. Affidato alle cure del Canc, nell’ambito del progetto ‘Salviamoli insieme’ che ogni anno interviene su circa 5 mila animali, Godric in pochi mesi si è ripreso tornando a volare in una voliera.

Ora è pronto per tornare in libertà.

