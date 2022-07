Goccia dopo goccia, continuiamo a donare

Chi dona sangue dedica alla comunità il regalo più bello. La vita, la possibilità di continuare a viverla. Ecco perché chi dona sangue è un amico per la vita!

Una goccia di sangue è il regalo più prezioso che c’è.

Goccia dopo goccia, grazie ai tantissimi donatori in tutta Italia, riempiamo un sacco di sacche e ci sentiamo felici come Babbo Natale. Anzi, di più.

Ogni volta è un momento speciale per dire quanto ci tieni agli altri.

Donare il sangue è un gesto nobile e di grande altruismo verso gli altri che soffrono patologie gravi ritagliati un poco del tuo tempo per farlo non ti costerà nulla i centri per i prelievi ti metteranno a tuo agio.

Donare il sangue è uno dei gesti più alti di solidarietà tra esseri umani perché vuol dire salvare la vita di qualcuno che nemmeno conosciamo.

Grazie a chi oggi, ieri e domani ha deciso di donare il proprio sangue.

Vi aspettiamo a Favria a donare:

VENERDI 5 AGOSTO – GIOVEDI’ 18 AGOSTO

VENERDI’ 2 SETTEMBRE

ORE 8 -11,20 Prenotate e chiedete informazioni al numero 3331714827.

Grazie

Favria, 27.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Forse la vita è tutta un sogno, se anche così fosse mi piace e voglio continuare a sognare. Felice mercoledì

Commenti