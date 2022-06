Gli odori e profumi

L’emergere dei ricordi in ognuno di noi è spesso scatenato dai dettagli. Un luogo, un evento, una persona, che alcune volte ci riportano col pensiero indietro, a cose di tanto tempo prima. Il collegamento non è sempre chiaro e lineare, in realtà spesso è un dettaglio di quel luogo, quell’evento, quella persona ad aver acceso la nostra memoria. Fra i dettagli scatenanti, gli odori, i profumi, del cibo, dei luoghi, delle persone, hanno una particolare forza evocativa. La memoria olfattiva penso che rappresenta proprio la capacità di rievocare con estrema nitidezza un’esperienza passata. Personalmente quando entro in una panetteria e sento il profumo del pane o meglio in una pasticceria le torte appena sfornate, il animo si illumina subito di buon umore e questi odori mi riportano a ricordi piacevoli della mia infanzia. Al contrario, sentire un odore poco gradevole mi provoca una sensazione di disgusto e magari mi richiama alla mente episodi spiacevoli associati a quell’odore. E si sono le mie narici a volte ad influenzare il mio stato emotivo e, viceversa, queste sono a loro volta influenzate dalla percezione degli odori. Allo stesso modo, quando compiamo delle scelte, può essere che sia il nostro naso ad aiutarci a distinguere una scelta immorale da una giusta. I processi mentali che ci portano a prendere delle decisioni sono infatti il risultato di un ingarbugliato intreccio di ragionamenti logici e passate esperienze che si influenzano a vicenda.

Il ricordo di un evento del passato, che emerge dopo aver sentito un determinato odore, è il cosiddetto fenomeno chiamato “sindrome di Proust”, dal nome dello scrittore che per primo descrisse tale evento. Secondo questa sindrome, gli odori sono in grado di richiamare alla memoria episodi autobiografici in modo incredibilmente vivido grazie all’attivazione della memoria episodica. Il naso è un po’ il centro del nostro mondo sensoriale e al suo senso collegato, l’olfatto, sono state dedicate molte opere letterarie, e quelle tendono a rimanere in memoria più facilmente perché è indubbio che pensare a una poesia o a un libro dedicato agli odori faccia colpo. Anche nel linguaggio di tutti i giorni usiamo frasi e citazioni legate a questo senso che stiamo scoprendo in tutte le sue sfaccettature. Molti di questi modi di dire le utilizziamo quotidianamente con leggerezza senza pensare troppo alla loro origine e al loro significato più profondo. Pensate che il modo di dire: “Andare in giro con il naso per aria”, letteralmente significa ciò che leggiamo, ovvero camminare senza guardare a terra. In senso traslato, si pensa alle conseguenze di questo gesto, quindi incidenti dovuti alla distrazione. Pare che questo detto tragga origine da un episodio realmente accaduto a Talete, che passeggiando di notte osservando le stelle mise un piede in fallo e cadde in un fosso. Soccorso da un contadino, gli spiegò che si trovava lì perché era troppo impegnato ad ammirare la volta celeste che a badare a dove mettere i piedi, e da contro la saggezza spicciola del contadino gli consigliò di fare le cose al contrario, per il bene della sua salute. Beh mi raccomando non “Arricciate il naso”, manifestare repulsione o disapprovazione nei confronti di qualcosa o di qualcuno che non ci va a genio. L’origine è chiara, deriva proprio dal gesto fisico che compiamo con il viso, gesto che solitamente compiamo quando sentiamo un odore poco gradevole, e da lì il senso lato dell’espressione. Questo è un “caso” eloquente di come sia il nostro olfatto, prima di tutto il resto, a darci un reazione ad una situazione che stiamo vivendo, sia a livello fisico, arricciando il naso entrando in un luogo che ha un cattivo odore ci mette già in guardia, sia livello metaforico, quando quel gesto, anche se non compiuto fisicamente, ci scatta nella testa per metterci in allarme magari in una situazione che subito, d’istinto, ci convince poco. Molte volte il nostro personale giudizio morale può influenzare il nostro corpo nel percepire la sensazione di sgradevolezza degli odori e see ci viene chiesto di fare delle scelte che calpestano la nostra morale, dei semplici odori spiacevoli ci sembreranno delle vere e proprie puzze, inmsomma proviamo del disgusto! Sicuramente evitiamo di “Farla sotto al naso”, il compiere un’azione ai danni di qualcuno senza che l’interessato se ne accorga. Il raggiro avviene in modo furbo e astuto, come se venisse compiuto sotto agli occhi, e quindi al naso, del raggirato affinché questi non se ne renda conto. In questo detto c’è l’unione di due sensi potentissimi di cui ci si prende gioco, eludendoli entrambi con destrezza e magari con modi nemmeno troppo onesti. Non è solo la vista che non dà il suo apporto, ma anche il naso non ci mette in allarme riguardo al raggiro, al torto, o alla presa in giro che stiamo subendo. È difficile “farla sotto al naso” perché il naso in casi normali, ci avvisa su ciò che succede! Per questo evitiamo di “Non ricordare dal naso alla bocca”, ovvero essere totalmente privi di memoria, dimenticndoci le cose velocemente e per distrazione. Evitiamo ogni giorno di andare “A lume di naso”, facendo le cose senza dati precisi, con approssimazione e intuito, qui rappresentato dal fiuto. Perché cosi rischiamo di “Soffiare il naso alle galline” fare una cosa senza senso o intestardirci nel compiere azioni e imprese impossibili. Pensarsi geniali ed invece solo includenti come questa mia chiacchiarata. Concludo con un modo di dire di origine piemontese: “Bagnare il naso” significa battere qualcuno, sconfiggerlo, surclassarlo. Questo modo di dire risale quando una volta in Piemonte i maestri del tempo avevano l’abitudine di punire, o umiliare, oserei dire, gli alunni che commettevano qualche grave errore costringendo uno dei loro compagni a inumidirsi il dito con la saliva e bagnare il naso del compagno da “educare”, così da metterlo in ridicolo di fronte all’intera classe. Il naso o meglio la memoria olfattiva contiene così tante informazioni per così tanto tempo da sorprendermi a volte con dei ricordi che a livello consapevole avevo messo in un magazzino della mente e, e che invece tornano a galla semplicemente richiamati da un odore.

Favria, 27.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La stupidità di certe persone deriva dall’avere una risposta per ogni cosa. Invece le persone sagge hanno sempre una domanda per ogni cosa.

Felice lunedì.

