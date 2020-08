Gli eventi dell’Asl To4 per promuovere la salute

Eventi di partecipazione sotto l’egida “Let’s fit”, progetto europeo sostenuto dalla Regione Piemonte in qualità di capofila a cui partecipa l’ASL TO4, sono in programma da sabato 8 agosto a domenica 20 settembre. Si tratta di eventi destinati ai camminatori e, in particolare, a chi voglia conoscere meglio la pratica del fitwalking con la collaborazione dell’ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia, coniugando salute e valorizzazione delle aree montane. Ecco, nello specifico, gli eventi organizzati nei mesi di agosto e settembre 2020, nel rispetto delle regole di contrasto della diffusione del virus Sars-CoV-2, responsabile del covid-19:

sabato 8 agosto a Locana con ritrovo alle ore 10 davanti all'Ufficio Turistico;

sabato 8 agosto a Ceresole Reale con ritrovo alle ore 15 davanti all'Ufficio Turistico;

domenica 9 agosto ad Alpette con ritrovo alle ore 9.30 davanti al Comune;

sabato 5 settembre a Noasca con ritrovo alle ore 15 davanti all'Ufficio Turistico;

domenica 6 settembre a Ceresole Reale con ritrovo alle ore 10 davanti all'Ufficio Turistico;

sabato 19 settembre a Cuorgnè con ritrovo alle ore 10 davanti al Comune;

sabato 19 settembre a Pont Canavese con ritrovo alle ore 16 davanti all'Ufficio Turistico;

domenica 20 settembre a Locana con ritrovo alle ore 10 davanti all'Ufficio Turistico.

L’ASL TO4 partecipa al progetto “Let’s fit healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas” in coerenza con i propri programmi per la promozione della salute e, in particolare, con quelli per la promozione di stili di vita attivi. Il progetto, che vede coinvolti sei Paesi dell’Unione Europea (Italia, Portogallo, Spagna, Lettonia, Estonia, Grecia), è co-finanziato dal programma dell’Unione Europea Erasmus + 2014-2020 Azione Sport e si realizza negli anni 2019 e 2020. Nell’estate 2019 sono già stati organizzati eventi di partecipazione a Rueglio, in Val Chiusella, a Ceresole Reale e a Locana. Nel mese di luglio 2020 è stato organizzato un evento a Ceresole Reale, uno a Locana e uno a Pont Canavese.

