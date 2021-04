Gli esperti dell’udito anche a Chivasso con il centro acustico Zelger

Loris Buda, titolare del nuovo centro Zelger esperti dell’udito di via Torino 11B e lui stesso portatore di apparecchi acustici fin da bambino, parla dell’importanza di una consulenza e assistenza personalizzata per risolvere i problemi di udito.

Cosa può aspettarsi una persona con problemi uditivi che viene da Zelger?

Loris Buda: “Chi entra in un centro Zelger ha la certezza di ottenere prodotti innovativi di alta qualità, di essere ascoltato fin dal primo istante e di uscire con la sicurezza di aver fatto la scelta migliore per sé. Presso il nostro centro si troverà un ambiente di fiducia e ascolto in cui verrà offerta con attenzione assistenza a tutti coloro che, indipendentemente dall’età, presentano problemi di udito, ponendo in primo piano la massima personalizzazione, uno dei punti forti dell’azienda, nata a Bolzano nel 1982 e oggi fra i leader nel settore audioprotesico nel Nord Italia.”

Qual’ è la migliore soluzione per il proprio udito?

Loris Buda: “Quella che soddisfa al massimo le esigenze individuali. Ci prendiamo tutto il tempo per perseguire un percorso che tiene conto delle esigenze e dello stile di vita strettamente personali, nonché delle pretese di prezzo ed estetiche del cliente. Solo dopo aver predisposto un profilo personale accurato, passiamo alla scelta degli apparecchi adatti, che diamo in prova al cliente gratuitamente per 30 giorni per testarli nelle situazioni più disparate.”

Perché Zelger considera così importante la prova degli apparecchi?

Loris Buda: “Consigliamo vivamente la prova degli apparecchi per abituarsi alla nuova situazione uditiva e capire personalmente i benefici che si riescono ad ottenere nell’ambiente quotidiano. L’obiettivo è quello di riuscire a ritrovare la sicurezza per gestire al meglio le attività quotidiane, tornando a frequentare con piena partecipazione e gioia contesti nei quali ormai la persona con problemi uditivi non si sentiva più a suo agio.”

Ma l’assistenza Zelger non finisce al momento dell’acquisto…

Loris Buda: “Infatti, accompagniamo i clienti durante l’intera fase di adattamento e negli anni a seguire, allo scopo di rendere la sua esperienza uditiva e sonora quanto più possibile positiva e gradevole, modificando all’occorrenza le impostazioni degli apparecchi e pulirli a regola d’arte o verificarne il perfetto funzionamento, anche se gli apparecchi non sono stati acquistati da noi. L’assistenza post vendita è garantita e gratuita. Disponiamo inoltre delle batterie in uso nei modelli più diffusi di apparecchi acustici.”

Il centro Zelger con i suoi servizi rientra tra le attività essenziali e pertanto continua nella sua attività anche nel periodo di lockdown. In negozio tutto è strutturato per rispettare le precauzioni contro il contagio da Covid19. E’ consigliato presentarsi previo appuntamento telefonico al numero 011 382 0 505.

Commenti